شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سيد غريب أبرز اوراق دكة شباب الأهلى أمام المقاولون بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : "مصطفى شوبير ، محمد أحمد شرقية - محمد مغربي - عبد الرحمن مانو ، عمار حمدي - محمد محمود - كريم فؤاد - محمد أشرف ، زياد طارق - محمد فخري - حسام حسن"

وجاء على دكة بدلاء الأهلي كل من: حمزة علاء - أحمد سيد غريب - أحمد أشرف - أحمد سيد عبد النبي - صالح نصر - محمد ياسر يوسف شريف - عبد الجواد عبد الرحمن - رأفت خليل.

بينما قام بيتسو موسيماني باستبعاد كل من: مصطفى أبو الخير وميدو نبيل، بالإضافة إلى الحارس محمد أشرف من القائمة النهائية للمباراة.