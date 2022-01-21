شكرا لقرائتكم خبر عن فويت يقود سلة الزمالك اليوم أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة سلة الزمالك مع نظيره سموحة فى الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى السوبر ، لترتيب المراكز من الأول الى الثامن .

ومن المقرر أن يتولى قيادة الفريق اليوم خلال المباراة الأمريكى ويليام فويت المدير الفنى الجديد، الذى تولى المهمة خلفا لليونانى فانجيليس انجيلو .

ووصل فويت، المدير الفني الجديد لفريق السلة بنادي الزمالك، الى القاهرة الأثنين الماضى ، على أن يقود الفريق خلال المشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام في القاهرة 11 فبراير المقبل.

وأسفرت قرعة كأس العالم لأندية السلة عن مواجهة الزمالك لفريق سان بابلو بورجوس الإسباني بطل أوروبا في الدور نصف النهائي.

ويشارك الزمالك في مونديال الأندية لكرة السلة المقرر إقامته في مصر بصفته بطلا لبطولة إفريقيا التي أقيمت في رواندا.

ويشارك في البطولة 4 أندية أبطال القارات، من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وكذلك أفريقيا، هي: الزمالك، وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليكلاند ماجيك الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية.