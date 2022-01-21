شكرا لقرائتكم خبر عن كابوريا وحمدي زكي يقودان هجوم المقاولون أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بمنافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: حسن شاهين، باسم علي، محمد سمير، أحمد الكوهيـ أحمد عبد العزيز، أحمد عادل، أحمد كابوريا، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد، أمادو نياص.

وعلى دكة البدلاء: أحمد عربي، حسن الشامي، أمير عابد، محمد مجلي، كريم مصطفى، أحمد داوودا، فضل أباظة، محمد هاني تريكة.

ويستضيف فريق الأهلى نظيره المقاولون العرب في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة، وتعد كأس الرابطة المصرية بطولة مستحدثة، وستكون البطولة الثالثة الموسمية في مصر بعد الدوري والكأس.

وتعادل المارد الأحمر سلبياً في مباراته الأولى بكأس الرابطة أمام الجونة ثم انتزع نقطة التعادل من أنياب الاسماعيلى بهدف لكل فريق في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الجولة الثانية بالبطولة ، فيما فاز المقاولون العرب على البنك الاهلى بهدف دون رد بالجولة الأولى للمسابقة ثم خسر من الجونة بهدف دون رد في الجولة الثانية.