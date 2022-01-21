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الشوط الأول.. سموحة يتقدم على الجونة بكأس رابطة الأندية

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القاهرة - سامية سيد -  

انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة و الجونة فى كأس رابطة الأندية المحترفة ، و التى تقام باستاد الاسكندرية ، بتقدم فريق سموحة ، على نظيره الجونة بهدف سجله أليا سيلا .

 

ونجح اللاعب فى تسجيل هدف تقدم فريقه من تسديدة عقب ارتداد الكرة من عماد السيد حارس الجونة ، ليسجلها سيلا من مسافة قريبة من المرمى  

 

خاض سموحة المباراة بتشكيل يضم  كلاً من : عمر صلاح ، احمد بيكهام، احمد عيد ، خالد عبد الفتاح،  محمد شكرى، محمود حليمو ، محمد كناريا ،  مصطفى الخواجة،  اوجولا، ابو بكر ليادى و سيلا

 

فى المقابل كان تشكيل الجونة  يضم عماد السيد ، عمرو طارق ، محمد نجيب ، محمود الجزار،  عمرو سعداوي،  نور السيد،  سيف العجوز ، الان كيامبادى ، محمود شبراوى، خالد قمر وكريم طارق 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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