شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول..الاسماعيلى يتقدم على البنك الاهلى بهدف وجيه عبد الحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الاول من عمر مباراة الاسماعيلى والبنك الاهلى المقامة حالياً على ستاد الاسماعيلية بالجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الرابطة الاندية المحترفة بتقدم الدراويش بهدف دون رد سجله وجيه عبد الحكيم سجله فى الدقيقة 16 من كرة قطعت عن طريق سايكو كونتيه مررها إلى عبد الرحمن مجدي الذي مررها إلى كارميلو لتصل الكرة إلى وجيه عبد الحكيم يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة تخترق شباك حارس مرمى البنك الأهلي.

وأجرى الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون، تغييرا اضطراريا بنزول الجامبى سايكو كونتيه بدلا من محمد الشامى فى الربع ساعه الأولى من مباراة الفريق ضد البنك الأهلى التى تقام حاليا على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى.

يأتى ذلك بعدما شعر " الشامى " بآلام عضلية خلال اللقاء، مما فضل الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور مجدى الباز بخروجه حتى لا تتفاقم الإصابة وتبعده عن صفوف الدراويش لفترة كبيرة.

ويخوض الدراويش هذا اللقاء بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمى وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد عمار وعبد الله جمعه فى خط الدفاع ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد عادل ووجيه عبد الحكيم وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي فى خط الوسط وكارميلوا ألجازنزا فى خط الهجوم.

ويأمل الاسماعيلى فى تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على صدارة المجموعة الثانية التى تضم أيضًا أندية الأهلى والمقاولون العرب وسموحه والجونة.