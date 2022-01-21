حجازي: إهدار الفرص ليس نقطة ضعف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر، عن أزمة إنهاء الفرص التي عانى منها الفريق خلال دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، مشيرا إلى أنه ليس نقطة ضعف.

وقال أحمد حجازي، في تصريحات نقلها موقع "BBC": "إهدار الفرص ليس نقطة ضعف، أمر جيد أن يكون لدينا الكثير من الفرص".

وأضاف: ""أعتقد أننا نملك لاعبين جيدين جدًا في إنهاء الفرص، كنا غير محظوظين أمام السودان وفي المباريات المقبلة سنكون أفضل كثيرًا وعلينا التدرب على كل شيء".

وأتم حجازي قائلا: "نحن نتعلم من كل مباراة نلعبها سواء خسرنا أو فزنا، علينا التعلم والاستعداد للمباراة التالية، ما تعلمناه هو أنه لا يوجد فريق صغير في أفريقيا الآن، لذلك كل فريق منظم وكل فريق لديه مدربون جيدون، كل فريق يعتبر قويا، كل فريق لديه شي، لذلك علينا تقبل هذا".

يُذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية بعد احتلال "الفراعنة" المركز الثاني في دور المجموعات خلف منتخب نيجيريا المتصدر، حيث جمع ست نقاط من الفوز على غينيا بيساو والسودان.