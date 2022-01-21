حسام حسن يقود الأهلي في مواجهة المقاولون بكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

ويلعب الأهلي مع المقاولون اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الرابطة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب "الأهلي وي السلام".

المقاولون يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه الأهلي في المرتبة الرابعة بنقطتين.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون كالتالي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد مغربي - محمد أحمد "شرقية" - محمد أشرف.

خط الوسط: عمار حمدي - عبد الرحمن نجاح "مانو" - محمد محمود.

خط الهجوم: زياد طارق - محمد فخري - حسام حسن.