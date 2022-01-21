كيروش يحلل .. ما ينقص منتخب مصر في أمم أفريقيا .. ويشيد بكرة وقوة الفراعنة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إن بطولة كأس الأمم الأفريقية دخلت الأن إلى مراحلها الحرجة حيث إنه لا مكان للخاسر الأن وهو ما يتطلب نظرة وفلسفة مختافة عن ما تم في دور المجموعات.

وصعد منتخب مصر إلى دور الـ 16 لمواجهة كوت ديفوار بعدما حل الفراعنة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمة من نيجيريا متصدرت المجموعة.

وحلل كيروش أداء منتخب مصر خلال حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وقال :"نحن نؤدي كرة قدم جيدة ونلعب بقوة ولكن هذا لا يكفي، نحتاج إلى ترجمة الفرص لتسجيل المزيد من الأهداف وسنكون أكثر هدوء ".

وتابع كيروش " في بعض الأحيان نعقد موقفنا ولا نلعب الكرة السهلة , الأن البطولة دخلت مراحلها الحرجة ، في البداية كانت المجازفة غير مطلوبة لأنه دور المجموعات هو مرحلة تجميع النقاط أما الأن الفوز أو لا شىء ".

ورداً حول تسجيل منتخب مصر لهدفين فقط وهى تملك أحد أفضل اللاعبين في العالم (محمد صلاح) رد كيروش ساخراً "أعدكم ابتداء من الغد بأنهم سنخوض التدريبات من الصباح حتى بعد الظهر للعمل على هذه النقطة".

واستطرد كيروش ""على الرغم من كل الضغوط التي وقعت علينا من الخسارة أمام نيجيريا في المباراة الإفتتاحية إلا أننا عدنا وتخطينا دور المجموعات ، لا لأحد يريد المجازفة في بداية (البطولة) والمباريات ليست مفتوحة لأننا نلعب فقط من أجل النتائج لا أكثر".

وأنهى "نحن دائما نرغب دائماً في التسجيل ولا يفسد الأمر سوى خطأ بسيط واحد ، وقرار واحد ".