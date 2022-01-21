كأس الرابطة.. الزمالك يعلن قائمته لمواجهة غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، عن قائمة الفريق لمباراة غزل المحلة المقرر لها غدا السبت في كأس الرابطة.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد زكي - حازم إمام.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - رزاق سيسيه - أيمن حفني - سيف جعفر

خط الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - حسام أشرف.

يذكر أن الزمالك يتذيل ترتيب المجموعة الثالثة بنقطة واحدة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الثالث بنقطتين.