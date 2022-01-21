الامارات | منتخب الإمارات لسلة الكراسي المتحركة يعسكر في خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات لسلة الكراسي المتحركة يعسكر في خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ المنتخب الإماراتي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، الجمعة، معسكره الداخلي في خورفكان، المقام حتى 31 يناير الجاري، استعداداً للاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة، تتقدمها بطولة غرب آسيا المزمع إقامتها في البحرين خلال الفترة من 18 وحتى 28 فبراير المقبل.

وقال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة، أحمد جاسم، في تصريحات صحافية: "إن التجمع الحالي، يمثل واحدً من ضمن معسكرات عدة سيخوضها منتخب السلة استعداداً للاستحقاقات المقبلة، سواء بطولة غرب آسيا في البحرين، وصولاً إلى الاستحقاق الأهم في بطولة العالم لسلة الكراسي المتحركة، التي تستضيفها الإمارات في نوفمبر المقبل".

وأضاف: "تم اختيار 19 لاعباً من اندية الدولة لمعسكر خورفكان، في مزيجٍ يجمع بين المواهب الجديدة وعناصر الخبر، على أن يتم في نهاية المعسكر، اختيار 12 لاعباً لتمثيل المنتخب في بطولة البحرين".

وتابع: "يتم الترتيب حالياً، لمعسكر آخر داخلي أو خارجي، يتضمن خوض مباريات ودية، بما يضمن رفع جهوزية المنتخب للبطولة بالصورة المثلى، ويتيح لـ "أبيض" سلة الكراسي المتحركة، التمثيل المشرف".



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