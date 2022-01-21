في الإمارات ومصر والكويت.. قنوات «أبوظبي» تعلن حصولها على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شبكة قنوات "أبوظبي للإعلام"، اليوم الجمعة، عن حصول قنوات أبوظبي الرياضية على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات ومصر والكويت.

يأتي هذا ضمن سعي الشبكة الرياضية لتعزيز محتواها الرياضي والرقمي الذي تقدمه للجمهور وبما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية.

ومن المقرر أن يبدأ بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، عبر تطبيق STARZPLAY خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

ويشارك النادي الأهلي، ممثلاً عن القارة الأفريقية، في بطولة كأس العالم للاندية 2022 بعد حصوله على لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الماضية، على حساب فريق كايزر تشفيز الجنوب أفريقي بعد الفوز عليه في المباراة النهائية 3-0.

ويشارك في البطولة ايضاً كل من: تشيلسي الإنجليزي، ممثلاً لقارة أوروبا، وبالميراس البرازيلي، بطل أمريكا اللاتينية، ومونتيري المكسيكي، بطل الكونكاكاف، والهلال السعودي، بطل قارة آسيا، وبيري التاهيتي، ممثل أوقيانوسيا، والجزيرة الإماراتي بصفته ممثل الدولة المضيفة.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن حكام الساحة لمباريات كأس العالم للأندية، حيث جرى استبعاد الحكام الأفارقة من "تقنية الفيديو"، بقرار من قبل فيفا، بينما تم اختيار الإماراتي عمار الجينيبي.

وجاء حكام كأس العالم للأندية، كالتالي:

من قارة أفريقيا: الجزائري مصطفى غربال.

من قارة آسيا: الأسترالي كريس بيث.

من قارة أوروبا: الفرنسي كليمينت توربين.

من قارة أمريكا الجنوبية: الأرجنتيني فيرناندو راباليني.

من قارة أمريكا الشمالية: المكسيكي سيزار راموس.