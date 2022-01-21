شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تهاجم محمد الشامى فى مباراة الإسماعيلى وبراون يدفع بسايكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون، تغييرا بنزول الجامبى سايكو كونتيه بدلا من محمد الشامى فى الربع ساعه الأولى من مباراة الفريق ضد البنك الأهلى التى تقام حاليا على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى.

يأتى ذلك بعدما شعر ” الشامى ” بآلام عضلية خلال اللقاء، مما فضل الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور مجدى الباز بخروجه حتى تتفاقم الإصابة وتبعده عن صفوف الدراويش لفترة كبيرة.

ويخوض الدراويش هذا اللقاء بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمى وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد عمار وعبد الله جمعه فى خط الدفاع ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد عادل ووجيه عبد الحكيم وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي فى خط الوسط وكارميلوا ألجازنزا فى خط الهجوم.

ويأمل الفريق فى تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على صدارة المجموعة الثانية التى تضم أيضًا أندية الأهلى والمقاولون العرب وسموحه والجونة.