شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب .. فرح على لاعبة سلة الزمالك: بحب عمرو دياب ونفسى أكون موديل ..لما أتعاكس " أزعق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى فرح على لاعبة فريق السلة بنادى الزمالك ، و التى تتالق داخل الملعب و خارجه ، من حيث الاناقة و الشياكة .



فرح على السلة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

بحب القراءة عن التنمية البشرية

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

مش بعرف أطبخ خالص ..لكن بحب البانيه جدا



فرح على

من نجمك المفضل ؟

كوبى براينت ، و ستيفن كيرى



لاعبة السلة بالزمالك

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

موديل



لاعبة سلة الزمالك

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

بزعق للى بيعاكسنى ، ومش بسكت طبعا



فرح على لاعبة سلة الزمالك

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

مش فى حد معين

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟

الكاجوال، و الرياضى أكتر



لاعبة السلة

الشخصية اهم من الحاجات دي ، بس يكون رياضي ، مش لازم basket ممكن ع الاقل يكون بيروح الجيم

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية ؟

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

لا مش هسيبها لان الرياضة lifestyle بالنسبالي ، اليوم اللي مش بتمرن فيه سواء gym او basket بحس ان فيا حاجة غلط