تدخل عاجل من المستشار .. نجم الزمالك : حالتي تشبه حالة مؤمن زكريا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف أشرف قاسم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، طبيعة مرضه الذي يعاني منه في الوقت الحالي والذي تم الكشف عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وقال أشرف قاسم في تصريحات عبر قناة "الحياة": "حالتي تشبه حالة مؤمن زكريا، أعاني من مرض مزمن في الأعصاب".

وتابع نجم الزمالك السابق قائلًا: "لم أكن أرغب في انتشار الأمر في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يعتقد أي شخص أنني أتاجر بمرضي".

وكان قد انتشرت بعض الأحاديث خلال الساعات الأخيرة عن مرض أشرف قاسم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، أعلن مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تكفله بعلاج أشرف قاسم، نجم القلعة البيضاء السابق، بعد معاناته من مرض عصبي في قدميه.

وأرسل مرتضي منصور رسالة خاصة عبر قناة “تن” أعلن فيها تكفل نادي الزمالك بعلاج أشرف قاسم كاملا خلال الفترة المقبلة.