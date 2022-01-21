شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل سموحة والجونة فى مباراة الفريقين اليوم بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة تشكيل الفريق فى مواجهة الجونة التى تجمع الفريقين في الثانية والنصف من ظهر اليوم ،الجمعة، فى كأس رابطة الأندية .

ويضم تشكيل سموحة ، كلاً من : عمر صلاح ، احمد بيكهام، احمد عيد ، خالد عبد الفتاح، محمد شكرى، محمود حليمو ، محمد كناريا ، مصطفى الخواجة، اوجولا، ابو بكر ليادى و سيلا

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من ، رجب نبيل ومحمد اشرف ، أحمد حمص ، محمد عبد العاطى، حسين فيصل ، عبد الكبير الوادى، جيرود فيليب، محمد نادى ومحمد سعيد

كما اعلن رضا شحاتة المدير الفنى للجونة تشكيل الفريق للمباراة ذاتها ، ويضم التشكيل ، كلاً من : عماد السيد ، عمرو طارق ، محمد نجيب ، محمود الجزار، عمرو سعداوي، نور السيد، سيف العجوز ، الان كيامبادى ، محمود شبراوى، خالد قمر وكريم طارق

على مقاعد البدلاء فى الجونة كل من اسلام طارق ، إسلام رشدى ، احمد عامر ، عمرو بركات، إسلام عبد النعيم ، ناصر ناصر ، إسلام محارب، احمد صافى ، بالإضافة إلى حسام غانم .