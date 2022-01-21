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تعرف على تشكيل سموحة والجونة فى مباراة الفريقين اليوم بكأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة تشكيل الفريق فى مواجهة الجونة التى تجمع الفريقين في الثانية والنصف من ظهر اليوم ،الجمعة، فى كأس رابطة الأندية .

 

ويضم تشكيل سموحة ، كلاً من : عمر صلاح ، احمد بيكهام، احمد عيد ، خالد عبد الفتاح،  محمد شكرى، محمود حليمو ، محمد كناريا ،  مصطفى الخواجة،  اوجولا، ابو بكر ليادى و سيلا

 

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من ، رجب نبيل ومحمد اشرف ، أحمد حمص ، محمد عبد العاطى،  حسين فيصل ، عبد الكبير الوادى،  جيرود فيليب، محمد نادى ومحمد سعيد 

 

كما اعلن رضا شحاتة المدير الفنى للجونة تشكيل الفريق للمباراة ذاتها ، ويضم التشكيل ، كلاً من : عماد السيد ، عمرو طارق ، محمد نجيب ، محمود الجزار،  عمرو سعداوي،  نور السيد،  سيف العجوز ، الان كيامبادى ، محمود شبراوى، خالد قمر وكريم طارق 

 

على مقاعد البدلاء فى الجونة كل من اسلام طارق ، إسلام رشدى ، احمد عامر ، عمرو بركات،  إسلام عبد النعيم ، ناصر ناصر ، إسلام محارب،  احمد صافى ، بالإضافة إلى حسام غانم .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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