شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 4 مواجهات جمعت الإسماعيلى والبنك الأهلى قبل صدام كأس الرابطة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الإسماعيلى، البنك الأهلى فى تمام الساعة الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة على ملعبه بالإسماعيلية، فى ثالث جولات كأس رابطة الأندية المحترفة، ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء من أجل الحفاظ على تصدر قمة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متساويًا مع الجونة والتى تضم أيضًا أندية ” الأهلى والمقاولون العرب وسموحه والبنك الأهلى ”

وتعتبر هذه المواجهة هى الـ 4 للدراويش أمام الفريق الصاعد حديثًا إلى مسابقة الدورى العام فى الموسم المنقضى، ففاز الإسماعيلى 1 وتعادل 1 وخسر 1، له هدفين وعليه هدفًا، كلين شيت مباراتين، وذلك على النحو التالى ..

يوم 25 ديسمبر 2020 تعادلا صفر / صفر بالإسماعيليةيوم 10 مايو 2021 فاز الإسماعيلى 2 / صفر بالقاهرة ( التونسى فخر الدين بن يوسف والأنجولى أرى بابل )يوم 4 نوفمبر 2021 خسر الإسماعيلى صفر / 1 بالقاهرة

فى حين تعد هذه المباراة هى الـ 4 أيضًا للدراويش يوم 21 يناير، حيث سبق ولعب 3 مباريات جميعهم فى مسابقة الدورى العام، فاز 1 تعادل 2، له 5 أهداف وعليه 4 أهداف ..

يوم 21 يناير 51 تعادل مع الترام 1 / 1 بالإسماعيلية ( عوض عبد الرحمن )يوم 21 يناير 66 تعادل مع الأهلى 1 / 1 بالقاهرة ( سيد حامد )يوم 21 يناير 2011 فاز على حرس الحدود 3 / 2 بالإسماعيلية ( جودوين ومحمد محسن أبو جريشة ومعتصم سالم )