شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي ينشر صورة رفقة محمد صلاح ويعلق: سعيد لرؤيتك يا أخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب نادي الزمالك ومنتخب المغرب، صورة برفقة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي، وذلك على هامش تواجد المنتخبين، المصري والغربي، بنفس فندق الإقامة بالكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وعلق بن شرقي قائلاً: سعيد لرؤيتك يا أخي.



بن شرقي وصلاح



محمد صلاح وبن شرقى

وعلم الخليج 365 تفاصيل الجلسة التي تأتي في ظل رغبة الأهلي في ضم بن شرقي، خاصة وأن عقد النجم المغربي ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وطلب بن شرقي الحصول على مليون و800 الف دولار سنوياً لاتمام انتقاله للأهلي، خاصة وأنه يحصل مع الزمالك حالياً على راتب تقدر قيمته بمليون و400 الف دولار، في الوقت الذي توقف عرض الأهلي عند مليون و300 بجانب بعض الامتيازات الأخرى منها حصة إعلانات كبيرة يحصل عليها بمجرد توقيع العقد.

ولم تُكلل الجلسة بين المسئول الأهلاوي وأشرف بن شرقي بالنجاح ليتم ارجاء المفاوضات في الوقت الذي يُفاضل بن شرقي بين أكثر من عرض خليجي في حوزته أبرزهم من الدحيل القطري وأهلي دبي الإماراتي، في الوقت الذي بدأ الزمالك في التحرك بقوة لتجديد عقد بن شرقي وهو ما بدأ بوضع 12 مليون جنيه في حسابه وهي قيمة كل المستحقات القديمة المتأخرة عن اللاعب وهو ما اعتبره اللاعب بادرة مهمة في مشوار تجديد عقده مع الزمالك.