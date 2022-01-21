شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي يكشف هل أحمد المحمدي مرشح لتدعيم الجبهة اليمنى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي موقف ناديه من ضم أحمد المحمدى لاعب منتخبنا الوطني السابق والمنتهي عقده مع أستون فيلا الأنجليزي، لتدعيم الجبهة اليمنى، خاصة بعد إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي وابتعاده عن الملاعب مدة لا تقل عن 7 أشهر.

وأكد المصدر أن أسم أحمد المحمدي لم يطرح من الأساس رغم الاقتناع بقدرات اللاعب وخبراته الكبيرة إلا أن ابتعاده عن الملاعب منذ فترة طويلة يحول دون التفكير، فيه حيث يتم المفاضلة بين لاعبين أخرين سواء لضم لاعب خلال الميركاتو الشتوي الجاري أو بنهاية الموسم.

ويعكف مسئولو الأهلي على دراسة احتياجات فريق الكرة الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، فعلى الرغم من اتخاذ قرار سابق بعدم إبرام أي صفقات شتوية، إلا أن إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي أربكت حسابات الإدارة الحمراء خاصة وأن إصابته ستبعده عن الملاعب لقرابة الـ7 أشهر، وهناك مشاورات للتعاقد مع ظهير أيمن جديد بالأهلي ، وهناك أصوات تطالب بالاكتفاء بالثنائي محمد هاني وكريم فؤاد إلا أن هناك مقترحاً للتعاقد مع ظهير جديد ويقتصر التفكير على الثنائي عمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن فيوتشر ومنتخبنا الوطني وهشام صلاح مدافع الاتحاد السكندري والمتألق بشدة مع زعيم الثغر هذا الموسم.

ويجد مسئولو الأهلي صعوبة في التعاقد مع عمر كمال لرفض فيوتشر التفريط في خدماته من ناحيه ولاحتواء عقد اللاعب على بند يمنحه حق فسخ عقده ولكن في حالة واحدة وهي التوقيع لنادي الزمالك فقط، والذي كان قد تعاقد في صفقة انتقال حر ولكن أزمة القيد حالت دون إتمام الصفقة ليوقع لفيوتشر 3 مواسم، في الوقت الذي لا يجد مسئولو الأهلي صعوبة في التعاقد مع هشام صلاح حيث يرتبط الأهلي بعلاقة قوية مع ناديه الاتحاد السكندري، إلا أن حسام حسن مدرب زعيم الثغر يفضل إتمام الصفقة نهاية الموسم وهو الأمر الذي يحاول الأهلي الوصول لصيغة اتفاق بشأنه ومحاولة ضم اللاعب الأن خاصة وأن الفريق الأحمر مُقبل على العديد من التحديات الهامة سواء على المستوى المحلي أو القاري.