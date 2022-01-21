شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتوجه للإسكندرية اليوم استعدادا لمواجهة فاركو بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى تدريباته صباح اليوم الجمعة بملعبه بجهاز الرياضة وذلك إستعداداً للقاء فاركو غداً السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة لكأس الرابطة للأندية المحترفة والمقرر اقامته علي ستاد الاسكندرية .

ويؤدى الطلائع اليوم مران خفيف يضع خلاله العشري والجهاز المعاون في المران اللمسات النهائية إستعدادأ لفاركو ، وعقب المران يختار العشري 21 لاعباً للسفر إلي الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق هناك بأحد الفنادق حتي موعد المباراة .

من جانبه عكف طارق العشري خلال اليومين الماضيين علي علاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق في اللقاء الأخير أمام سيراميكا حتي لا تتكرر هذه الأخطاء في لقاء فاركو ، ويعكف العشري أيضاً على دراسة مباراة فاركو الأخيرة أمام الزمالك في الجولة الثانية للبطولة من أجل التعرف أكثر علي لاعبي فاركو وطريقة لعبهم .

ويضع طارق العشري المدير الفني للفريق والجهاز المعاون علي هامش مران اليوم اللمسات النهائية علي خطة وتشكيل المباراة ، وتحديد دور كل لاعب في المباراة ، كما يطمئن العشري خلال تقسيمة المران على جاهزية جميع اللاعبين لتحديد موقفهم من مباراة فاركو .

كان طلائع الجيش قد واصل تدريباته اليومية الجادة بدون راحه عقب لقاء سيراميكا الأخير نظرا لضيق الوقت ، وشارك في المران جميع اللاعبين عدا مهند لاشين المنضم للمنتخب الوطني ، وقاد المران الكابتن طارق العشري والجهاز المعاون محمود عطا وأحمد عبد العزيز ود . عبد الحليم كامل وسيد السويركي و يسري عرفان ومحمد مختار وإشراف العميد أحمد فؤاد مهدى مدير الكرة .

كان الطلائع قد لعب مباراة ودية مع فريق بايونير أحد أندية الدرجة الأولى ( الممتاز ب ) وانتهت بالتعادل السلبي ، استغلها الجهاز الفني بقيادة طارق العشري في الإطمئنان علي مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء سيراميكا ، إلي جانب تجربة بعض اللاعبين الشباب للاستعانة بهم في المباريات المقبلة .