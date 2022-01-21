10 ملايين جنيه حق رعاية قميص الأهلي بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

نجحت إدارة التسويق بالنادي الأهلي بالتعاون مع شركة الكرة في تسويق رعاية قميص الفريق الأول لكرة القدم خلال مشاركته في كأس العالم للأندية التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 3-12 فبراير المقبل .

وانتهت إدارة الاهلي من كافة الأمور الخاصة برعاية قميص الفريق الأحمر بالحصول علي 10 ملايين جنيه خلال تلك النسخة بزيادة قدرها 3 ملايين جنيه حيث حصدت 7 ملايين من النسخة الماضية التي أقيمت في قطر وحصد خلالها مارد الجزيرة علي المركز الثالث والميدالية البرونزية .

وكانت إدارة الأهلي قد نجحت في تسويق رعاية فانلة الفريق الأول خلال مباراة السوبر الأفريقي التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة أمام الرجاء البيضاوي المغربي مقابل 3 ملايين و250 ألف جنيه

وتأهل للبطولة الأهلي وتشيلسي الإنجليزي والجزيرة الإماراتي والهلال السعودي ومونتيري المكسيكي وبالميراس البرازيلي وبيراي بطل تاهيتي الذي سيلعب بدلاً من أوكلاند.

ويواجه الأهلي مع مونتيري المكسيكي ويلعب الفائز مع بالميراس البرازيلي وينتظر الهلال السعودي الفائز من الجزيرة الإماراتي ومنافسه بيراي بطل تاهيتي بديل أوكلاند على أن يلتقي الفائز مع تشيلسي الإنجليزي في دور نصف النهائي .