تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون بكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المقاولون العرب في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الرابطة على ملعب "الأهلي we السلام".

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية رفقة كل من الإسماعيلي، الجونة، المقاولون، سموحة، والبنك الأهلي، حيث يحتل المركز الرابع بنقطتين بعد تعادله مع الجونة والإسماعيلي.

وعلى الجانب الآخر، حصد المقاولون العرب ثلاث نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على البنك الأهلي، قبل أن يخسر أمام الجونة.

ويتصدر الإسماعيلي الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الجونة الثاني، ثم المقاولون ثالثا برصيد 3 نقاط، ويأتي سموحة والبنك الأهلي في المركزين الخامس والسادس بنقطة لكل منهما.

وسيواصل موسيماني الاعتماد على فريق الشباب في ظل غياب الدوليين، وعدم الرغبة في إشراك نجوم الفريق الأول الآخرين.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون كالتالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: كريم فؤاد، محمد مغربي، عبدالرحمن أشرف مانو، محمد أشرف.

الوسط: عمار حمدي، أحمد أشرف.

وسط الهجوم: زياد طارق، محمد محمود، محمد فخري.

وفي الهجوم: حسام حسن.