شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الإسماعيلى مع صافرة محمد عادل قبل مواجهة البنك الأهلى اليوم ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، طاقم التحكيم الذى سيدير مباراة الإسماعيلى والبنك الأهلى ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى.

حيث سيدير اللقاء محمد عادل حكم ساحة، ويعاونه أحمد رشدى مساعد أول وطارق مصطفى مساعد ثان وحسنى سلطان حكما رابعا، وللفيديو عمرو الشناوى وهيثم الشريف.

وتعد هذه المباراة هى اثانية لمحمد عادل التى يديرها للإسماعيلى هذا الموسم، والـ 13 طوال تاريخه، وذلك على النحو التالى ..

لعب الإسماعيلى 12 مباراة فاز 4 تعادل 1 خسر 7 له 12 هدفًا عليه 21 هدفًا كلين شيت 4 لقاءات

” الدورى العام ” ..

* يوم 2 فبراير 2014 .. خسر الإسماعيلى من وادى دجلة 1 / 2 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه / محمد عبد الواحد 2 فى مرمى فريقه الأسبق )

* يوم 8 ديسمبر 2014 .. فاز الإسماعيلى على بيراميدز 2 / 1 بمنتجع الأسيوطى سبورت ( جون آنطوى وحسنى عبد ربه )

* يوم 2 مايو 2015 .. فاز الإسماعيلى على مصر المقاصة 2 / صفر بالفيوم ( عمر الوحش وكينيث أيكى )

* يوم 4 مايو 2016 .. فاز الإسماعيلى على بتروجيت 1 / صفر بالإسماعيلية ( مروان محسن من ضربة الجزاء )

* يوم 2 أبريل 2017 .. خسر الإسماعيلى من مصر المقاصة 2 / 3 بالفيوم ( دييجو كالديرون وعماد حمدى )

* يوم 25 مايو 2017 .. تعادل الإسماعيلى مع وادى دجلة صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 18 فبراير 2018 .. خسر الإسماعيلى من إنبى صفر / 2 بالقاهرة

* يوم 24 سبتمبر 2020 .. خسر الإسماعيلى من بيراميدز 1 / 3 بالإسماعيلية ( محمد مخلوف )

* يوم 3 أبريل 2021 .. خسر الإسماعيلى من سيراميكا 1 / 2 بالإسماعيلية ( فخر الدين بن يوسف من ضربة جزاء )

* يوم 27 أكتوبر 2021 .. خسر الإسماعيلى من الأهلى صفر / 4 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية

” كأس مصر ” ..

* يوم 7 مايو 2014 .. خسر الإسماعيلى من الزمالك 1 / 4 ( محمد صادق )

* يوم 23 أكتوبر 2018 .. فاز الإسماعيلى على المقاولون العرب 1 / صفر ( كريم بامبو )

3 ضربات جزاء للإسماعيلى ..

* فى مباراة بتروجيت 2016

* فى مباراة إنبى 2018

* فى مباراة سيراميكا 2021

5 ضربات جزاء على الإسماعيلى ..

* 2 فى مباراة بيراميدز 2014

* فى مباراة إنبى 2018

* فى مباراة سيراميكا كيلوباترا 2021

* فى مباراة الأهلى 2021

الإنذارات لـ 25 لاعبًا ..

* 3 إنذارات لـ عماد حمدى

* إنذارين لكلا من محمود عبد العزيز وبهاء مجدى ومحمد عادل جمعه

* إنذار لكلا من سامح عبد الفضيل ومحمود حمد وجمال حسانين ومحمد فتحى وعمر الوحش ومحمد أبو المجد ” بوشا ” وكريم بامبو وريتشارد بافور ومحمد صادق وكريستوفر مندوجا وعمر فتحى ” سافيولا ” ومحمود البدرى وهمام طارق ومحمد عمار وإبراهيم أبو اليزيد وبيكيتى دى سيلفا ومحمد مخلوف ومحمد هاشم ومروان الصحراوى وباهر المحمدى وأحمد مدبولى

* الطرد لـ 2 لاعبين ..

* بعد إنذارين لكلا من محمود عبد العزيز ومحمد عادل جمعه