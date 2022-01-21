شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبدأ تجهيز ميكيسونى لمباريات الأهلى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى برنامج بدنى لتجهيز الموزمبيقى لويس ميكيسونى لاعب الفريق عقب تعافيه من فيروس كورونا ،وانتظم لويس ميكيسوني، في تدريبات الاهلى أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد عودته من بلاده.

وخضع ميكيسوني لمسحة طبية جديدة بعد عودته من موزمبيق وجاءت نتيجتها سلبية، ومن ثم انتظم اللاعب في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الخامسة مساء اليوم الجمعة على ملعب الأهلي و السلام، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة لمسابقة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة النادي الأهلي المبدئية المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتي يستعد من خلالها المارد الأحمر لخوض المنافسات المقرر انطلاقها في فبراير المقبل.

وضمت القائمة 35 لاعبًا وتم إرسالها إلى "فيفا" يوم 3 يناير الحالى، وسيتم الاختيار من بينها القائمة النهائية للفريق التي ستشارك بالبطولة، لذلك شهدت القائمة وجود بعض الأسماء مثل محمود كهربا الذي خرج معارا منذ أيام إلى هاتاي سبور التركي.

وجاءت قائمة الأهلي المبدئية لـ كأس العالم للأندية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – محمود وحيد – علي معلول – كريم فؤاد – محمد هاني – أحمد كوكا – محمد أشرف – أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أليو ديانج – حسين الشحات – وليد سليمان – محمد مجدي أفشة – محمد محمود – بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسونى – أحمد عبد القادر – عمار حمدي – صالح نصر – محمد فخري – زياد طارق.

خط الهجوم: حسام حسن – محمد شريف – كهربا- صلاح محسن