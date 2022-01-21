شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يستعين بثلاثى الجيل الذهبى لتخطى عقبة كوت ديفوار فى أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، بخبرات ثلاثى الجيل الذهبى للفراعنة فى الجهاز المعاون وهم وائل جمعة مدير المنتخب وعصام الحضرى مدرب الحراس ومحمد شوقى المدرب المساعد، لنقل خبراتهم للاعبى منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار فى دور الـ16.
وسبق للحضرى وجمعة وشوقى مواجهة كوت ديفوار فى بطولات أمم افريقيا وتحديدا فى نسختى 2006 و2008، ونجح الفراعنة فى تخطى الأفيال والتتويج باللقب رغم أن منتخب كوت ديفوار كان يضم مجموعة كبيرة من النجوم يتقدم الفيل الايفوارى ديديه دروجبا.
وبالفعل بدأ الثلاثى فى نقل خبراتهم للاعبى المنتخب، والتأكيد على أن الجيل الحالى قادر على تخطى كوت ديفوار بشرط الاعتماد على الفنيات والمهارات وعدم مجاراتهم بدنيا وهو ما كان يحدث فى 2006 و2008.
يلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار في السادسة من مساء الأربعاء المقبل في دور الـ 16 لبطولة كأس الامم الافريقية
وصعد كوت إيفوار الى دور الـ16 للبطولة متصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط حيث حقق الفوز في مباريتان أمام الجزائر و غينيا الاستوائية و التعادل مع سيراليون .
ومن جانب أخر طلب الجهاز الفني للمنتخب المصرى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش من معاونيه مشاهدة مباريات منتخب كوت ديفوار في النسخة الحالية من امم افريقيا 2021 التى تقام بالكاميرون وطالبهم بعمل تقرير فنى لمعرفة نقاط القوة و الضعف فى صفوف الأفيال .
ويرغب كارلوس كيروش لمرعفة نقاط القوة والضعف في صفوف كوت ديفوار من اجل دراسة المنافس وإعداد الخطة التى تحقق الفوز للمنافسة على الصعود الى الأدوار النهائية لبطولة كأس الأمم الافريقية .