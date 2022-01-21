كوبر: لهذا السبب لم يكن محمد صلاح قائدا للمنتخب معي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أسباب عدم اختياره محمد صلاح كقائد للفراعنة خلال فترة توليه قيادة الفريق من مارس 2015 إلى يونيو 2018.

وقال كوبر، في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر": "لطالما كنت مؤمنا أن المجموعة هي التي تختار قائد الفريق، لسبب أو لآخر المجموعة هي التي تحدد مَن يكون".

وأضاف: "محمد صلاح قائد بمعنى الكلمة، القائد وحده لن يلعب ويجب أن يكون معه الجنود، القائد يجب أن يكون له دور وتأثير داخل وخارج الملعب".

وأوضح: "تركت الفريق يختار القائد ولست أنا مَن قررت، دوما كنت أفعل ذلك حيث أترك القرار للمجموعة".

يذكر أن عصام الحضري، مدرب حراس منتخب مصر الحالي وأسطورة حراسة المرمى، كان مَن ارتدى شارة القيادة في صفوف الفراعنة تحت قيادة هيكتور كوبر بصفته أقدم لاعبي الفريق.