ماذا قدم لاعبي وسط منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار؟ (تحليل رقمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب كوت ديفوار، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 6، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

ويسعى كارلوس كيورش المدير الفني لمنتخب مصر من تقديم أداء مميز والتأهل إلى دور ربع النهائي، وخاصة بعد الأداء الضعيف الذي يقدمه الفراعنة في البطولة حتى الآن.

وأصبح مركز خط الوسط، هو الوحيد الذي لم يستقر كيروش حتى الآن على اللاعبين الأساسيين، في مباراة نيجيريا دفع بمحمود حسن تريزيجيه في بداية المباراة، ولكنه لم يقدم المردود المنتظر، وفي مباراتي غينيا بيساو والسودان كان عبد الله السعيد متواجدًا، بالإضافة إلى نزول أحمد سيد زيزو كبديل.

وأيضًا وجود عمرو السولية في مباراتي غينيا بيساو والسودان، بعد غيابه عن مواجهة نيجيريا بسبب الإصابة، ومشاركة حمدي فتحي ومحمد النني.

ويرصد الخليج 365 ماذا قدم سداسي وسط منتخب مصر في كأس الأمم حتى الآن:

عمرو السولية:

دقائق اللعب: 180 دقيقة

صناعة الأهداف: 1

خلق الفرص: 1

المحاولات: 3

الفوز بالكرة: 16 مرة

تزحلقات ناجحة: 3

اعتراض ناجح: 4

تغطية ناجحة: 8

خسر الكرة: 0

خسر الكرة تحت الضغط: 0

استقبال الكرة: 66 مرة بنسبة نجاح 100%

العرضيات: 2 منهم 1 ناجحة بنسبة 50%

التمريرات الطويلة: 12 منهم 5 صحيحة بنسبة 42%

التمريرات القصيرة: 65 منهم 54 صحيحة بنسبة 83%

محمد النني:

دقائق اللعب: 270 دقيقة

صناعة الأهداف: 0

خلق الفرص: 1

المحاولات: 1

الفوز بالكرة: 25 مرة

تزحلقات ناجحة: 5

اعتراض ناجح: 3

تغطية ناجحة: 17

خسر الكرة: 0

خسر الكرة تحت الضغط: 2

استقبال الكرة: 114 مرة بنسبة نجاح 100%

العرضيات: عرضية وحيدة غير ناجحة

التمريرات الطويلة: 9 منهم 6 صحيحة بنسبة 67%

التمريرات القصيرة: 133 منهم 128 صحيحة بنسبة 96%

عبد الله السعيد:

دقائق اللعب: 115 دقيقة

صناعة الأهداف: 1

خلق الفرص: 5

المحاولات: 2

الفوز بالكرة: 16 مرة

تزحلقات ناجحة: 2

اعتراض ناجح: 3

تغطية ناجحة: 11

خسر الكرة: 0

خسر الكرة تحت الضغط: 1

استقبال الكرة: 65 مرة بنسبة نجاح 100%

العرضيات: 6 منهم 4 صحيحة بنسبة 67%

التمريرات الطويلة: 7 منهم 2 صحيحة بنسبة 29%

التمريرات القصيرة: 73 منهم 62 صحيحة بنسبة 85%

أحمد سيد زيزو:

دقائق اللعب: 106 دقيقة

صناعة الأهداف: 0

خلق الفرص: 2

المحاولات: 3

الفوز بالكرة: 5 مرة

تزحلقات ناجحة: 1

اعتراض ناجح: 0

تغطية ناجحة: 4

خسر الكرة: 1

خسر الكرة تحت الضغط: 4

استقبال الكرة: 58 مرة بنسبة نجاح 98%

العرضيات: 8 عرضيات بنسبة نجاح 0%

التمريرات الطويلة: 3 منهم 1 صحيحة بنسبة 33%

التمريرات القصيرة: 47 منهم 42 صحيحة بنسبة 89%

محمود حسن تريزيجيه:

دقائق اللعب: 120 دقيقة

صناعة الأهداف: 0

خلق الفرص: 1

المحاولات: 1

الفوز بالكرة: 11 مرة

تزحلقات ناجحة: 4

اعتراض ناجح: 0

تغطية ناجحة: 7

خسر الكرة: 0

خسر الكرة تحت الضغط: 5

استقبال الكرة: 40 مرة بنسبة نجاح 100%

العرضيات: 0

التمريرات الطويلة: 2 منهم 1 صحيحة بنسبة 50%

التمريرات القصيرة: 42 منهم 35 صحيحة بنسبة 83%

حمدي فتحي:

دقائق اللعب: 120 دقيقة

صناعة الأهداف: 0

خلق الفرص: 0

المحاولات: 0

الفوز بالكرة: 17 مرة

تزحلقات ناجحة: 2

اعتراض ناجح: 5

تغطية ناجحة: 10

خسر الكرة: 0

خسر الكرة تحت الضغط: 1

استقبال الكرة: 38 مرة بنسبة نجاح 100%

العرضيات: عرضية وحيدة غير ناجحة

التمريرات الطويلة: 9 منهم 5 صحيحة بنسبة 56%

التمريرات القصيرة: 47 منهم 44 صحيحة بنسبة 94%