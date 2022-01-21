الامارات | أمم إفريقيا.. تعرف إلى مواعيد مباريات مصر وتونس والمغرب وجزر القمر في دور الـ 16

شكرا لقرائتكم خبر عن أمم إفريقيا.. تعرف إلى مواعيد مباريات مصر وتونس والمغرب وجزر القمر في دور الـ 16 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد مباريات دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم ثماني مواجهات نارية يتصدرها لقاء المنتخبين المصري وساحل العاج في 26 يناير الجاري (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، والتونسي مع النيجيري في 23 الجاري (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، أما المغربي فلن تكون مهمته بتلك الصعوبة إذ يواجه مالاوي في 25 الجاري (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، بينما سيلعب منتخب جزر القمر أمام الكاميرون في الدور نفسه (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

وكانت البطولة قد سجلت مفاجأة من العيار الثقيل بخروج غير متوقع لمنتخب الجزائر "حامل اللقب" بعدما تلقى الضربة القاضية أمام ساحل العاج 1-3، ولم يسجل النتائج المرجوة بحصده نقطة يتيمة من تعادل سلبي مع سيراليون والخسارة أمام غينيا الاستوائية بهدف نظيف وسط حالة ذهول من أنصاره والمراقبين الذي توقعوا قبل البطولة أن يحتفظ باللقب قياساً بمستواه الفني العالي بقيادة رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتالياً مواجهات دور الـ16 من البطولة الإفريقية بتوقيت الإمارات:

23 يناير

بوركينا فاسو والغابون (الساعة 20:00)

نيجيريا أمام تونس (الساعة 23:00)

24 يناير

غينيا أمام غامبيا (الساعة 20:00)

الكاميرون أمام جزر القمر (الساعة 23:00)

25 يناير

السنغال وكاب فيردي (الساعة 20:00)

المغرب ومالاوي (الساعة 23:00)

26 يناير

غينيا الاستوائية أمام مالي (الساعة 20:00)

مصر أمام ساحل العاج (الساعة 23:00)

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