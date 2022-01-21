كأس أمم إفريقيا.. مواجهات نارية للعرب في دور الـ16

الشارقة - اميمة ياسر - تشهد مباريات دور الـ16 مواجهات نارية، حيث تصطدم تونس، بمنتخب نيجيريا الفريق الوحيد الذي نجح في حصد 9 نقاط بالعلامة الكاملة في مجموعته.

كما يلتقي المنتخب المصري أمام كوت ديفوار، في أول مواجهة بين المنتخبين منذ بطولة 2008، والتي شهدت تفوق الفراعنة وقتها برباعية مقابل هدف وحيد.

تأتي مباريات دور الـ16 بالمواعيد كالتالي:

23 يناير

بوركينا فاسو والجابون

نيجيريا أمام تونس

24 يناير

غينيا أمام غامبيا

الكاميرون أمام جزر القمر

25 يناير

السنغال وكاب فيردي

المغرب ومالاوي

26 يناير

غينيا الاستوائية أمام مالي

مصر أمام كوت ديفوار