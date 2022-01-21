شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يرفض التخلى عن أى لاعب من القوام الأساسي .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسؤولو فيوتشر التفريط في أي لاعب خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ذلك في ظل الأخبار المنتشرة حول عدد من لاعبيه بعد تألقهم سواء مع الفريق أو المنتخب الوطني، وذلك من أجل تحقيق هدف فيوتشر الذي يخطط له منذ بداية الموسم وهو دخول المربع الذهبي ومنافسة الكبارفي الدوري.

ورد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادى فيوتشر، على الأنباء التي تتردد باستمرار حول إمكانية قطع الأهلي لإعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر، والذى انتقل لفيوتشر في بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة، وقال السقا فى تصريحات تليفزيونية، "لا يوجد لاعب فى فيوتشر بعقده بند يُتيح قطع إعارته، فريقنا تكوّن منذ 4 أشهر ومازال فى طور تكوين شخصيته، لذا لن يكون من العقلانية أو يرحل اللاعبين".

وأضاف المدير الرياضي لفيوتشر متحدثاً عن هدف الفريق فى الموسم الجارى، "الفريق مازال فى إطار تكوين الشخصية ونطمح للتواجد فى المربع الذهبي هذا الموسم فلن ننافس منذ البداية أندية موجودة منذ أكثر من 100 عام ولو تواجد الفريق في المربع الذهبي سيكون شيئًا عظيمًا".

وفي وقت سابق أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أن ناديه لن ينافس على لقب الدوري العام هذا الموسم، وقال السقا فى تصريحات عبر استوديو أون تايم سبورت، "طارق طه ظهير أيسر مميز ويؤدى بشكل جيد، ولكن لم نتمكن من منحه الفرصة بشكل أكبر، ولدينا عدد كبير من اللاعبين الصاعدين والمباريات الودية مكلفة جداً من أجل إعدادهم، وكأس الرابطة منحتنا تلك الفرصة".