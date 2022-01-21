الأهلي "الشاب" يخطط للفوز على المقاولون في كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - يواصل النادي الأهلي مبارياته في بطولة كأس الرابطة، بتحدي المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات.

الأهلي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين بفارق نقطتين فقط عن الإسماعيلي المتصدر.

ويتصدر الإسماعيلي برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الجونة الثاني، ثم المقاولون ثالثا برصيد 3 نقاط، ويأتي سموحة والبنك الأهلي في المركزين الخامس والسادس بنقطة لكل منهما.

الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يواصل الاعتماد على فريق الشباب في ظل غياب الدوليين، وعدم الرغبة في إشراك نجوم الفريق الأول الآخرين.

قائمة المباراة ضمت 23 لاعبا أغلبهم من فريق الشباب، باستثناء حسام حسن وعمار حمدي وكريم فؤاد.

ونجح الأهلي في تجنب الهزيمة أمام الإسماعيلي في المباراة السابقة بتسجيل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع لينتهي اللقاء (1-1) بعد أن تعادل في المباراة الأولى مع الجونة بدون أهداف.

ويسعى الأحمر لتحقيق فوز يساعده على التأهل بعد أن فقد 4 نقاط في أول مباراتين، وهو الهدف الذي يسعى إليه شباب الأهلي لإقناع مدربهم بأحقيتهم في فرصة للظهور مع الفريق الأول.

بطاقة المباراة

الحدث: كأس الرابطة

التاريخ: 21 يناير 2022

التوقيت: 05:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1