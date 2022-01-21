هازارد يقود الريال لتأهل مثير بكأس الملك على حساب إلتشى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز 2-1 على إلتشى ضمن مرحلة دور الـ16 خلال مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، على أرض استاد مانويل مارتينيز فاليرو.

عرف ريال مدريد طريقه نحو ربع النهائي بعد مباراة مثيرة في عمر وقتها الإضافي، وسلبية في وقتها الأصلي.

انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين ريال مدريد وإلتشى، وعجز النادي الملكي بكامل عناصره عن الوصول إلى شباك صاحب الأرض.

وتعقدت الأمور على ريال مدريد في الدقيقة 102 بعد طرد مباشر للبرازيلي مارسيلو.

وما زاد من صعوبة الأمر أن إلتشى تمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 103 عن طريق جونزالو فيردو.

لكن ايسكو كان في الموسم بالدقيقة 108 وتعادل لريال مدريد من صناعة داني سيبايوس.

وأحرز ايدين هازارد هداف الفوز لريال مدريد في الدقيقة 115 من صناعة ديفيد ألابا.