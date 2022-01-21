الكبير: سنظهر وجه تونس الحقيقي أمام نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس أن فريقه سيظهر وجهه الحقيقي أمام نيجيريا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

تونس خسرت مواجهتها الختامية في المجموعة بهدف نظيف أمام جامبيا، لتحتل المركز الثالث في مجموعتها برصيد 3 نقاط لكنها تأهلت إلى دور الستة عشر.

وفي تصريحات عقب الخسارة من جامبيا قال منذر الكبير :"تأهلنا إلى ثمن النهائي والمشوار ما زال طويلا، الآن سنرتاح قليلا لاسترجاع القوى ثم الاستعداد لما هو قادم".

وتستعد تونس لمواجهة نيجيريا في جاروا يوم 23 يناير الجاري من أجل الصعود إلى ربع نهائي المسابقة.

وأضاف الكبير :"لا أتحدث عن الصعوبات التي واجهتنا وإصابات كورونا، لكن اللاعبين الذين شاركوا قدموا كل ما لديهم، لكننا لم نكن موفقين فقط خاصة في ركلة الجزاء".

وأنهى منذر :"سنظهر الوجه الحقيقي لتونس أمام نيجيريا، نحن منتخب كبير يقاتل من أجل حظوظه، وهدفنا الذهاب بعيدا، لدينا الإمكانيات وقادرون على ذلك".