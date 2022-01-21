جامبيا تصعق تونس وتدفعها لمواجهة صعبة أمام نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

سقط المنتخب التونسي في فخ الخسارة أمام جامبيا بهدف نظيف، بختام مباريات المجموعة السادسة من كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

سجل هدف المنتخب الجامبي الذي يلعب بطولة كأس الأمم للمرة الأولى في تاريخه، "أبلي جالو" في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وفشل نسور قرطاج للمباراة الثالثة على التوالي في تسجيل ضربة جزاء أتيحت للفريق، وكان بطلها الليلة سيف الدين الجزيري، الذي سدد الكرة ولكن تألق حارس جامبيا وتصدى لها.

ونال دراجر لاعب المنتخب التونسي البطاقة الحمراء خلال أحداث الشوط الثاني.

وبتلك النتيجة يحل المنتخب التونسي في المركز الثالث بالمجموعة، ليتأهل ضمن أفضل منتخبات أصحاب المركز الثالث، ليواجه نيجيريا متصدر المجموعة الرابعة والمنتخب صاحب العلامة الكاملة الوحيد بالبطولة.

وضمن المنتخب الجامبي المركز الثاني بالمجموعة خلف مالي المتصدر بفارق الأهداف.

جامبيا تواجه غينيا في دور الـ16، فيما تواجه مالي منتخب غينيا الإستوائية.

تشكيل تونس

بشير بن سعيد – حمزة المثلوثي – بلال العيفة – منتصر الطالبي – علي عبدي – إلياس الصخيري. عيسى العيدوني – أنيس بن سليمان – سيف الدين خاوي – حمزة رفيعة – سيف الدين الجزيري.

تشكيل جامبيا

بابوكار جايي – با مودو – عمر كولي – جيمس جوميز – نوح سونبيرج سونكو – سعيد جانكو. إبراهيم سوهنا – محمد مباي – يوسف بوب – موسى بارو – مودو بارو.