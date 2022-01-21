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أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 20 / 1 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 20 / 1 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، إصابة فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة بفيروس ، و رابطة الأندية تعلن إيقاف 112 مشجعا من الإسماعيلي و47 من الأهلي.

إصابة فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة بفيروس كورونا

تعرض البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة للإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وتم عزله وخضوعه البروتوكول العلاجي.

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فيوتشر يهزم المقاصة 1/0 ويفض الاشتباك على صدارة المجموعة الأولى بكأس الرابطة

حقق فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، فوزاً ثميناً بعد تغلبه على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين حيث ألغى إبراهيم نور الدين حكم اللقاء قد هدفاً لفيوتشر سجله ناصر ماهر في الدقيقة العاشرة، بينما سجل أحمد رفعت لفيوتشر في الدقيقة 64.

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رابطة الأندية تعلن إيقاف 112 مشجعا من الإسماعيلي و47 من الأهلي

أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عقوبات الجولة الثانية من مسابقة كأس الرابطة.

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المنتخب يؤدي تدريباته مبكرًا لمراقبة منافسه في دور ال16

أدى المنتخب الوطني تدريبه اليوم في الثانية عشر ظهرًا على أحد الملاعب الفرعية لستاد أولمبيك بالعاصمة الكاميرونية ياوندي

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فتوح جاهز للمشاركة مع المنتخب فى دور الـ16 بأمم أفريقيا

تأكدت سلامة أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر وجاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة للمنتخب بدور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2022 المقامة الآن بالكاميرون وتختتم فعالياتها يوم 6 فبراير المقبل.

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المصري يلقن بيراميدز هزيمة ثالثة ويفوز عليه 1 / 0 بكأس الرابطة

تغلب فريق المصري على نظيره بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة، ليلقن الفريق البورسعيدي بيراميدز الهزيمة الثالثة على التوالي بعد خسارته أمام فيوتشر والاتحاد السكندري.

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الإتحاد السكندرى يهزم إيسترن كومبانى 1/0 فى كأس الرابطة

فاز فريق الإتحاد السكندرى على نظيره إيسترن كومبانى بنتيجة 1/0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الاولى بكأس رابطة الاندية المحترفة .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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