شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الخميس 20 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الخميس 20 / 1 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، 23 لاعباً فى قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غداً بكأس الرابطة، و رابطة الأندية تعلن إيقاف 112 مشجعا من الإسماعيلي و47 من الأهلي.

23 لاعباً فى قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غداً بكأس الرابطة

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في كأس رابطة الأندية المحترفة والمحدد لها غدًا الجمعة.

رابطة الأندية تعلن إيقاف 112 مشجعا من الإسماعيلي و47 من الأهلي

أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عقوبات الجولة الثانية من مسابقة كأس الرابطة.

ميكيسوني ينتظم فى مران الأهلي بعد رحلة موزمبيق وجلسة بين موسيمانى وعبد الحفيظ

انتظم لويس ميكيسوني، لاعب الأهلي، في تدريبات الفريق اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد عودته من بلاده، وخضوعه لمسحة طبية جديدة بعد عودته إلى القاهرة وجاءت نتيجتها سلبية، ومن ثم انتظم اللاعب في التدريبات الجماعية.

مران الأهلي.. محاضرة موسيماني لمدة 30 دقيقة و تدريبات خططية

استأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة المقاولون العرب غدًا.

ربيعة فرصة الأهلي الأخيرة لإقناع فيوتشر بالتخلي عن "كامبوس"

يجري مسئولو النادي الأهلي محاولة أخيرة مع نظرائهم في نادي فيوتشر، لإقناعهم بقطع إعارة محمد عبد المنعم "كامبوس" لاعب الفريق الأحمر والمعار إلى النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز، بعد تمسك ناديه ببقاء اللاعب حتى انتهاء فترة الإعارة بنهاية الموسم الحالي، ورفض التخلي عنه في منتصف الموسم الحالي.

هل يفكر الأهلي فى إعادة تريزيجيه على طريقة رمضان صبحي؟

يحاول مسئولو النادي الأهلي تدعيم صفوف الفريق الأحمر بأفضل العناصر المتاحة سواء من اللاعبين المحليين أو الأجانب، لتحقيق طموحات النادي وأعضائه وجماهيره في المنافسة على حصد كل الألقاب التي ينافسون عليها، وهو ما يجعل الإدارة تخصص ميزانية ضخمة لملف الصفقات.

بالأرقام ..تفاصيل الخلاف المادى بين الأهلي وبن شرقي بعد جلسة التجمع الخامس

قبل ساعات من سفر النجم المغربي أشرف بن شرقي للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده للمشاركة في بطولة أمم افريقيا المقامة حالياً في الكاميرون لتعويض استبعاد بدر بانون، عقد بن شرقي جلسة تفاوضية مع مسئول أهلاوي كبير في منطقة التجمع الخامس، في حضور وكيله وأحد الوكلاء التابعين للنادي الأهلي.