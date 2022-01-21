شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يعلن قائمة سموحة لمباراة الجونة فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه على اختيار 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق لموقعه الجونة فى الجوله الثالثه من مباريات كأس الرابطة والمقرر لها على استاد الإسكندريه غدا الجمعه في الثانيه والنصف عصرا.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى: عمر صلاح و محمد أشرف،رجب نبيل و أحمد رمضان بيكهام و أحمد تمساح و خالد عبد الفتاح و محمد شكرى،أحمد حمص و محمود حليمو و محمد كناريا ومحمد عبد العاطى و حسين فيصل و مصطفى الخواجه و عبد الكبير الوادى و صديق اوجولا و عبد الله ليادى و جيروم فليب و محمد نادى و محمد سعيد و اليا سيلا ويغيب عن الفريق أحمد جمال و مروان حمدى و ألكسندر امير عادل و فهد جمعه.

ويسعى أحمد سامى لتحقيق فوزه الأول للإستمرار فى المنافسه على صعود الفريق رغم صعوبه الموقف عقب التعادل مع البنك الاهلى والهزيمه من الإسماعيلى فى الجوله الأولى والثانية.

وكان سموحة خسر فى أولى مبارياته أمام الإسماعيلى بهدف مقابل لا شىء وتعادل فى ثانى اللقاءات أمام البنك الأهلى بدون أهداف.