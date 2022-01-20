موعد مباراة مصر وكوت ديفوار.. تعرف على جميع المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 فى كأس أمم أفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الافريقية من بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في الكاميرون حيث صعد الفراعنة عقب حصد المركز الثانى من المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط .

وتقام مباراة كوت ديفوار و مصر يوم الأربعاء 26 يناير في تمام الساعة (السادسة مساء) بتوقيت مصر .

وصعد كوت ديفوار الى دور الـ16 للبطولة متصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط حيث حقق الفوز في مباريتان أمام الجزائر و غينيا الاستوائية و التعادل مع سيراليون .



تحددت المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا 2021، التى تستضيفها الكاميرون حتى السادس من شهر فبراير المقبل، وذلك قبل نهاية مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة السادسة، والتى سوف تنطلق فى تمام التاسعة من مساء اليوم.

وتأهل منتخبا الكاميرون وبوركينا فاسو عن المجموعة الأولى، بعد تصدر منتخب الأسود المجموعة برصيد 7 نقاط، ثم منتخب الخيول جاء وصيفا برصيد 4 نقاط، منتخب كاب فيردى أفضل ثوالث برصيد 4 نقاط.

وفى المجموعة الثانية تأهل منتخبا السنغال فى الصدارة برصيد 5 نقاط، ثم الغينى الوصيف برصيد 4 نقاط، ومنتخب مالاوى أفضل ثوالث برصيد 4 نقاط.

المجموعة الثالثة تأهل منتخب المغرب متصدرا برصيد 7 نقاط ثم الجابون وصيفا برصيد 5 نقاط ومنتخب جزر القمر كأفضل ثالث برصيد 3 نقاط.

وتأهل منتخب نيجيريا عن المجموعة الرابعة بعد تحقيقه العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ثم منتخب مصر الوصيف برصيد 6 نقاط.

فى المجموعة الخامسة تأهل منتخب كوت ديفوار فى الصدارة برصيد 7 نقاط، ثم غينيا الإستوائية وصيفا برصيد 6 نقاط.

وفى المجموعة السادسة تأهلت منتخبات مالى، تونس وجامبيا قبل خوض المنتخبات مباريات الجولة الثالثة والأخيرة فى مرحلة المجموعات.

جدير بالذكر أن مباريات دور الـ 16 سوف تنطلق بداية من يوم الأحد المقبل 23 يناير وتستمر حتى يوم الأربعاء 26 من نفس الشهر.