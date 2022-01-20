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الأهلى يتعادل مع سبورتنج 26/26 فى المرحلة الثانية من دورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره سبورتنج بنتيجة 26/26 فى إطار ثان جولات المرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2021/2022. 

 

ونجح فريق الأهلى  فى الفوز على سموحة  بنتيجة 35/17  فى أول مواجهات المرحلة الثانية ، حيث إرتفع رصيد الفريق إلى 9 نقاط . 

 

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12 فبراير المقبل موعدا لانطلاق منافسات كأس الاتحاد للسيدات. 

 

يشارك فى كأس الاتحاد للسيدات كل من: سموحة و أكاديمية القليوبي و هليوبوليس و 6 أكتوبر واتحاد الشرطة و هليوليدو و مدينة نصر والترسانة والزهور والمعادى و منوف الرياضى. 

 

وهذه الأندية أصحاب المركز الرابع و حتى التاسع من المرحلة الأولى لدورى السيدات على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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