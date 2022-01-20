شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يُعير إبراهيم حسن للاتحاد السكندرى بنية البيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتم مسئولي بيراميدز اجراءات إعارة إبراهيم حسن لاعب الفريق الكروى الأول لصفوف الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند يمنح زعيم الثغر أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي في نهاية الموسم.

وعقد مسئولي الاتحاد جلسة مع نظرائهم في بيراميدز، في وجود وكلاء اللاعب محمد الجيلاني وسيد شعبان وتم الاتفاق خلال تلك الجلسة علي كافة بنود عقد الإعارة، ومن المنتظر أن ينتظم إبراهيم حسن في تدريبات الاتحاد خلال الأيام القليلة المقبلة، تحت قيادة حسام حسن.