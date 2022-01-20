شكرا لقرائتكم خبر عن حمص :نقدر حزن الجماهير عقب التعادل مع الأهلى ..وأتمني استيعاب اللاعبين للدرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد حمص مدرب الإسماعيلي، أن مباراة الغد أمام البنك الأهلى هامة للغايه من أجل الحفاظ علي صدارة المجموعة وعودة الإنتصارات بعد التعادل في المباراة الماضية أمام الأهلي.

ويستضيف الإسماعيلي منافسه البنك الأهلي غدا الجمعة بإستاد الإسماعيلية لحساب الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

وتابع : " مواجهة الغد صعبة للغاية خاصة أن المنافس لديه لاعبين على قدر كبير من الكفاءة لكننا عازمون على حصد الإنتصار والإستمرار بالمقدمة ".

واستكمل : " قدمنا مباراة جيدة أمام سموحة وكنا الأفضل طوال التسعين دقيقة على عكس مباراة الأهلى التى ظهر فيها اللاعبون بثقة زائدة وهو ما أسهم فى تراجع الأداء وإهدار نقطتين كانتا فى المتناول ".

وأشار : " نقدر حزن الجماهير عقب مواجهة الأهلي وتحدثنا مع اللاعبين على أهمية استيعاب مثل تلك الدروس لتجنب تكرارها فى المواجهات الرسمية ".

وبسؤاله عن انطباعه حول مشاركة سايكو وكارميلو الوافدان الجدد .. فقد أجاب حمص قائلًا : " اللاعبان قدما أداءًا جيدا فهذه ليست إلا مجرد بداية وبالنسبة للأرجنتيني دييجو فيرناندو والإيفواري جان موريل فهما يقدمان مستوى جيد في التدريبات وسيتم إشراكهما فى المباريات بشكل تدريجي ".

وأنهى : " كأس رابطة الأندية المحترفة فرصة جيدة للإرتقاء بالمستوى الفني والبدني للاعبين وإندماج الصفقات الجديدة مع الفريق وتعد أفضل تحضير للفريق لإستئناف بطولة الدوري العام ".

والجدير بالذكر أن الدراويش يتصدر قمة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط جمعهم من الإنتصار فى لقاء أمام سموحة والتعادل فى آخر مع الأهلى بينما يحل فريق البنك الأهلى فى مؤخرة الجدول برصيد نقطة واحدة.