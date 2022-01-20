شكرا لقرائتكم خبر عن عودة باسم علي ومجلي.. عودة يختار 23 لاعباً بقائمة المقاولون لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، قائمة فريقه التي يخوض بها مباراة الأهلي ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة.

ويلتقي المقاولون العرب مع الأهلي، في الخامسة مساء غد الجمعة، على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة كاس الرابطة.

وضمت القائمة 23 لاعبا هم:

حسن شاهين ، أحمد عربي، سيحة، وأحمد زيزو ، محمد سمير ، أمير عابد ، محمد هاني تريكة، أحمد أبو عجيلة، أحمد الكوهي، أحمد عادل ، عماد فتحي، أحمد مجدي، أحمد كابوريا، باسم علي، وامادو انياص، وكريم مصطفى، وأحمد داوودا ، وعبدالله ياسين وحسن الشامي وفضل فكري ومحمد حمدي زكي ولويس إدوارد، ومحمد مجلي.

ويعاني المقاولون من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين عن صفوف الفريق، منذ مباريات الدوري قبل تولي عودة قيادة الفريق بسبب إصابات مختلفة.

ويواصل عدد من اللاعبين المصابين التأهيل حسب البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيزهم خلال الفترة المقبلة والعودة مجددا للتدريبات الجماعية.