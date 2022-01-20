شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة وشوقي والحضري يستعيدون ذكريات الفوز على كوت ديفوار مع نجوم الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مراسل أون تايم سبورت، عن تفاصيل الجلسة التي جمعت ثلاثي الجهاز الفني، عصام الحضري، محمد شوقي ووائل جمعة، مع لاعبي المنتخب الوطني من أجل تحفيزهم قبل مباراة دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية، والتي تجمع الفراعنة بمنتخب كوت ديفوار.

وقال مراسل أون تايم سبورت في تصريحات عبر برنامج "الطريق إلى المونديال: : وائل جمعة وعصام الحضري ومحمد شوقي تحدثوا مع اللاعبين بحكم لعبهم من قبل أمام منتخب كوت ديفوار في عز مجده وقالوا لهم أننا نريد اسعاد الجماهير والتأهل، وأكدوا على أن اللقاء في المتناول.

وتأكدت مواجهة منتخبنا الوطنى مع كوت ديفوار في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقيا المقامة في الكاميرون بعد فوز الأفيال على الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف وتصدرهم مجموعتهم ويقام اللقاء يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة السادسة مساء.

ويبتسم التاريخ للفراعنة في إجمالي المواجهات التي جمعت المنتخبين على مدار التاريخ حيث تقابلا 22 مرة في جميع البطولات والتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ولكأس العالم والمباريات الودية فازت مصر 10 مرات وتعادلا في ست لقاءات وخسر الفراعنة مثلهم.

أما المواجهة الأخيرة كانت في عام 2008 في نصف النهائي واكتسح منتخب مصر بجيله الذهبي أفيال كوت ديفوار بأربعة أهداف لهدف،وإجمالا في كأس أمم إفريقيا التقى المنتخبان 10 مرات فازت مصر سبع مرات وتعادلا مرتين ولم يخسر الفراعنة سوى مرة وحيدة فقط.