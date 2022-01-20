شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة مصر وكوت ديفوار بدور الـ16بأمم أفريقيا؟.. عندما يقول عمرو زكى للزمان ارجع يا زمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عمرو زكى نجم المنتخب الوطنى والزمالك السابق على مواجهة مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليا في الكاميرون ونشر البلدوزر صورة عبر صفحته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك معلقا عليها:" أنا جاهز".



عمرو زكى

وتعد مواجهة مصر وكوت ديفوار، أفضل مناسبة يحل فيها البلدوزر عمرو زكى على طريقة قول للزمان ارجع يا زمان.

وقاد عمرو زكى الفراعنة للفوز برباعية على كوت ديفوار، بعد أن نجح فى تسجيل هدفين أولها من ضربة رأسية متقنة وثانيها من لعبة تاريخية تلاعب خلالها بمدافعى كوت ديفوار وسددها فى الشباك، مسطرًا تاريخًا من ذهب له ولمنتخب بلاده، في لقاء لن تنساه جماهير الكرة المصرية مهما طال الزمان، يجسد أبناء المعلم حسن شحاتة، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، أدوارا بطولية ويضربون مثالًا رائعًا فى التحلى بروح الفوز والإصرار والعزيمة، ويلقنون أفيال كوت ديفوار درسًا قاسيًا فى فنون المستديرة برباعية تاريخية بنصف نهائى أمم أفريقيا 2008، ليكون صاحب الفضل فى بلوغ المنتخب القومى لنهائى العرس القارى للمرة الثانية على التوالى.

هذا وتأكد مواجهة منتخبنا الوطنى مع كوت ديفوار في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقيا المقامة في الكاميرون بعد فوز الأفيال على الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف وتصدرهم مجموعتهم ويقام اللقاء يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة السادسة مساء.

ويبتسم التاريخ للفراعنة في إجمالي المواجهات التي جمعت المنتخبين على مدار التاريخ حيث تقابلا 22 مرة في جميع البطولات والتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ولكأس العالم والمباريات الودية فازت مصر 10 مرات وتعادلا في ست لقاءات وخسر الفراعنة مثلهم.

شهد عام 1970 أي منذ 52 عاما أول مواجهة بين منتحبنا الوطنى وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية وفازت مصر 3 / 1 في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع وبعد أول مباراة بأربعة أعوام وبالتحديد عام 1974 جاءت المواجهة الثانية بين المنتخبين في دور المجموعات وفاز الفراعنة بهدفين دون رد.

6 أعوام مرت على المواجهة الثانية ليستهل الفراعنة مواجهة كوت ديفوار في اللقاء الثالث عام 1980 في دور المجموعات وفازت مصر 2 / 1 وفي نسخة عام 1984 كانت المواجهة الثالثة في دور المجموعات وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف.

وشهدت بطولة عام 1986 التي توج بها الفراعنة فوز منتخب مصر على كوت ديفوار بهدفين نظيفين في دور المجموعات وكان الانتصار الأول للأفيال الإيفوارية على الفراعنة موسم 1990 بنتيجة 3 / 1 في دور المجموعات.

وابتسمت ركلات الترجيح في نسخة 1998 وفي ربع النهائي للفراعنة بعد التعادل سلبيا بدون أهداف،أما في نسخة 2006 التقيا مرتين، الأولى كانت في دور المجموعات وفاز منتخب مصر بثلاثة أهداف لهدف،فيما جاءت المواجهة الثانية في النهائي وفاز منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف وتوجت مصر باللقب الخامس في تاريخها.

أما المواجهة الأخيرة كانت في عام 2008 في نصف النهائي واكتسح منتخب مصر بجيله الذهبي أفيال كوت ديفوار بأربعة أهداف لهدف،وإجمالا في كأس أمم إفريقيا التقى المنتخبان 10 مرات فازت مصر سبع مرات وتعادلا مرتين ولم يخسر الفراعنة سوى مرة وحيدة فقط.