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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 20 / 1 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 20 / 1 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، إصابة فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة بفيروس ، و رابطة الأندية تعلن إيقاف 112 مشجعا من الإسماعيلي و47 من الأهلي.

إصابة فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة بفيروس كورونا

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فيوتشر يهزم المقاصة 1/0 ويفض الاشتباك على صدارة المجموعة الأولى بكأس الرابطة

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رابطة الأندية تعلن إيقاف 112 مشجعا من الإسماعيلي و47 من الأهلي

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المنتخب يؤدي تدريباته مبكرًا لمراقبة منافسه في دور ال16

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فتوح جاهز للمشاركة مع المنتخب فى دور الـ16 بأمم أفريقيا

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المصري يلقن بيراميدز هزيمة ثالثة ويفوز عليه 1 / 0 بكأس الرابطة

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الإتحاد السكندرى يهزم إيسترن كومبانى 1/0 فى كأس الرابطة

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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