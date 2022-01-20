شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 20 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 20 / 1 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، إصابة فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة بفيروس كورونا، و رابطة الأندية تعلن إيقاف 112 مشجعا من الإسماعيلي و47 من الأهلي.

إصابة فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة بفيروس كورونا

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