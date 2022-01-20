شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة كيروش مع لاعبي المنتخب بعد التأكد من مواجهة كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مراسل أون تايم سبورت، تفاصيل الجلشة التي عقدها البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مع اللاعبين وذلك بعد التأكد من مواجهة كوت ديفوار في دور الـ 16.

وقال مراسل أون تايم سبورت في تصريحات عبر برنامج "الطريق إلى المونديال: كيروش تحدث مع اللاعبين وقال لهم أن المباراة في المتناول وليست مستحيلة، ويجب أن نحترم المنتخب الايفواري ولكن الفوز عليه ليس مستحيلاً.

وتأكدت مواجهة منتخبنا الوطنى مع كوت ديفوار في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقيا المقامة في الكاميرون بعد فوز الأفيال على الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف وتصدرهم مجموعتهم ويقام اللقاء يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة السادسة مساء.

ويبتسم التاريخ للفراعنة في إجمالي المواجهات التي جمعت المنتخبين على مدار التاريخ حيث تقابلا 22 مرة في جميع البطولات والتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ولكأس العالم والمباريات الودية فازت مصر 10 مرات وتعادلا في ست لقاءات وخسر الفراعنة مثلهم.

أما المواجهة الأخيرة كانت في عام 2008 في نصف النهائي واكتسح منتخب مصر بجيله الذهبي أفيال كوت ديفوار بأربعة أهداف لهدف،وإجمالا في كأس أمم إفريقيا التقى المنتخبان 10 مرات فازت مصر سبع مرات وتعادلا مرتين ولم يخسر الفراعنة سوى مرة وحيدة فقط.