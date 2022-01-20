شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر راحة 24 ساعة بعد الفوز على المقاصة في كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، لاعبي الفريق، راحة سلبية لمدة 24 ساعة غداً الجمعة، وذلك بعد الفوز على مصر المقاصة في الجولة الثالثة بكأس رابطة الأندية المصرية بهدف نظيف، ليتصدر فيوتشر مجموعته برصيد 9 نقاط وينهي الصراع مع أبناء الفيوم على صدارة المجموعة الأولى.

ومن المقرر أن يعود فيوتشر إلى التدريبات بعد غد السبت، وذلك استعداداً لمواجهة النادي المصري في اللقاء المقرر إقامته يوم 26 يناير الجاري.

من جانبه، رد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادى فيوتشر، على الأنباء التي تتردد باستمرار حول إمكانية قطع الأهلي لإعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر، والذى انتقل لفيوتشر في بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة، وقال السقا فى تصريحات تليفزيونية، "لا يوجد لاعب فى فيوتشر بعقده بند يُتيح قطع إعارته، فريقنا تكوّن منذ 4 أشهر ومازال فى طور تكوين شخصيته، لذا لن يكون من العقلانية أو يرحل اللاعبين".

وأضاف المدير الرياضي لفيوتشر متحدثاً عن هدف الفريق فى الموسم الجارى، "الفريق مازال فى إطار تكوين الشخصية ونطمح للتواجد فى المربع الذهبي هذا الموسم فلن ننافس منذ البداية أندية موجودة منذ أكثر من 100 عام ولو تواجد الفريق في المربع الذهبي سيكون شيئًا عظيمًا".