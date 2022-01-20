أشرف قاسم:أعاني من التهاب مزمن في الأعصاب الطرفية منذ 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ يلاكورة:

تحدث لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أشرف قاسم، عن طبيعة المرض الذي يُعاني منه خلال الفترة الماضية.

وقال قاسم، في تصريحات لبرنامج يحدث في مصر على قناة إم بي سي، اليوم الخميس:"أعاني من التهاب مزمن في الأعصاب الطرفية بسبب وجود أجسام داخل جسدي تهاجم الأعصاب".

وتابع لاعب الزمالك السابق:"عرفت إصابتي بشكل مفاجيء، وأتعامل معه منذ 5 سنوات وذهبت للكثير من الأطباء ولكن لم يكن التشخيص واضحًا في البداية، وذلك بالتوازي مع وجوب إجرائي لجراحي بتغيير مفصلي الركبتين".

واسترسل قاسم:"كنت في البداية لا أريد أن أعلن ذلك، ولكن صديقي الصحفي محمد الجبالي كتب ذلك عبر صفحته، تضايقت في البداية، وكنت لا أرد على هاتفه ولكني مع الوقت شعرت أنني أعطيت لمصر والزمالك كثيرًا، وبالفعل أتى لي خصيصا لتوضيح أنني أعاني منذ سنوات والمدة طالت في العلاج، كل شهر يجب أن أذهبت للمستشفى للبقاء أسبوعًا؛ لأخذ جرعات ما يشبه الكيماوي".

وأتم لاعب الزمالك السابق، تصريحاته بقوله:"العلاج مُكلف جدًا لأن تلك المادة تُصنع خارج مصر، حاولت في البداية أن أسير في خطوات العلاج على نفقة الدولة، ولكن وجدت صعوبة والأطباء أبلغوني أنني يجب أن أبقى 18 شهرًا تحت العلاج وأشكر كل من تواصل معي واهتم بي بعد انتشار خبر مرضي".