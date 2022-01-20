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محمود عزت يوضح لمصراوي سبب رحيلة عن سموحة للمقاولون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

تحدث اللاعب محمود عزت عن أسباب رحيله من صفوف سموحة لنادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عزت، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس:"انتقلت على سبيل الاعارة للمقاولون العرب لمدة ستة اشهر، ووارد أن أجدد الإعارة ومازال تعاقدي مع سموحة مستمر لنهاية الموسم المقبل.

وأتم اللاعب تصريحاته بقوله:"محمد عودة يريد تدعيم دفاعي وتحدث معي وانا رحبت، المقاولون العرب بيتي والمناخ أصبح صعبًا في سموحة وفضلت خروجي على سبيل الإعارة".

وكان نادي المقاولون العرب، قد أعلن في وقت سابق اليوم، ضم محمود عزت، مدافع سموحة، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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