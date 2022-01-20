الجزيري أحدثهم.. لعنة ضربات الجزاء تواصل ملاحقة تونس في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واصلت لعنة ضربات الجزاء مطاردة منتخب تونس في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المقامة حاليا في الكاميرون.

منتخب تونس حصل على 3 ركلات جزاء في النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا، أهدرها جميعا ولم يسجل من أي منها.

وأهدر وهبي الخزري ركلة جزاء في الدقيقة 77 من المباراة التي خسرها "نسور قرطاج" بهدف دون رد أمام مالي في الجولة الأولى.

في الجولة الثانية حصل منتخب تونس على ركلة جزاء جديدة أهدرها يوسف مساكني في الدقيقة 80 من المباراة التي انتهت بالفوز 4-0 على موريتانيا.

كذلك أضاع سيف الدين الجزيري ركلة جزاء في الدقيقة 45+1 من مواجهة جامبيا في الجولة الثالثة، ليفوت على "نسور قرطاج" فرصة التقدم في المباراة المصيرية.

ويحتاج منتخب تونس للفوز على جامبيا في الجولة الأخيرة من أجل المنافسة على بطاقة الصعود في صدارة المجموعة السادسة.