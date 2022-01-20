بالفيديو.. ردود أفعال لاعبي مصر خلال متابعة كوت ديفوار والجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشرت حسابات اتحاد الكرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر لاعبي المنتخب الوطني وهم يتابعون مباراتي المجموعة الخامسة من النسخة الجارية لكأس أمم أفريقيا.

وشهدت المجموعة الخامسة مباراتين اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا بين كوت ديفوار والجزائر وكذلك مباراة غينيا الإستوائية وسيراليون.

وفاز منتخب كوت ديفوار على حساب الجزائر بثلاثية مقابل هدف وحيد، فيما فاز منتخب غينيا الإستوائية بهدف نظيف على حساب سيراليون في المباراة التي أُقيمت بالتوقيت ذاته.

وعقب منافسات الجولة الثالثة صعد منتخب كوت ديفوار لدور 16 رفقة منتخب غينيا الإستوائية فيما ودّع منتخب الجزائر وسيراليون البطولة.

ويلتقي المنتخب الإيفواري أمام مصر في دور الـ16 يوم الأربعاء المقبل.

???? ???? | لاعبو المنتخب الوطني وجهازهم الفني يتابعون مباراتي المجموعة الخامسة معًا لمعرفة الفريق الذي سيواجهونه يوم الأربعاء المقبل في دور ال16 ???????? …⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/9Vxo3nxvuI

— EFA.eg (@EFA)